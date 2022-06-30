وفاة خمسة مصريين وإصابة ثلاثة في حادث مروع بالكويت

أعلت قوة الإطفاء العام في الكويت وفاة خمسة وافدين من إحدى الجنسيات العربية فجر الأربعاء، في حادث مروري وصف بالمروع.

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وأفيد بأن الحادث المروري وقع بتصادم "مركبتين على طريق جاسم الخرافي باتجاه مدينة الجهراء قرب نادي الرماية".

وأوضح بيان للهيئة الكويتية المختصة أن "إدارة العمليات المركزية وعلى أثر الحادث وجهت فرقة إطفاء من مركز الاستقلال وتبين لدى وصولها إلى الموقع وفاة أربعة وافدين من إحدى الجنسيات العربية وإصابة أربعة آخرين كانت حالتهم حرجة وإصابة مواطن".

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية أن الضحايا في الحادث مصريون، وأنهم أربعة توفوا على الفور وهم من مواليد "1983 و1994 و1992 و1992"، وأن الماساة وقعت فجر الأربعاء " على طريق جاسم الخرافي باتجاه مدينة الجهراء بالقرب من نادي الرماية"، مشيرة إلى وفاة خامس وهو من مواليد عام 1987، قبل إيصاله إلى المستشفى، وأصيب في الحادث المروع 3 آخرون توصف حالتهم بالحرجة.

المصدر: الأنباء + خليجيون نيوز