 
مباشر

وفاة خمسة مصريين وإصابة ثلاثة في حادث مروع بالكويت

مجتمع

وفاة خمسة مصريين وإصابة ثلاثة في حادث مروع بالكويت
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbw9

أعلت قوة الإطفاء العام في الكويت وفاة خمسة وافدين من إحدى الجنسيات العربية فجر الأربعاء، في حادث مروري وصف بالمروع.

إقرأ المزيد
شاهد.. فيديو يرصد ظهور الإعلامية شيماء جمال قبل مقتلها وابنة الشاهد الوحيد تكشف مفاجأة
شاهد.. فيديو يرصد ظهور الإعلامية شيماء جمال قبل مقتلها وابنة الشاهد الوحيد تكشف مفاجأة

وأفيد بأن الحادث المروري وقع بتصادم "مركبتين على طريق جاسم الخرافي باتجاه مدينة الجهراء قرب نادي الرماية".

وأوضح بيان للهيئة الكويتية المختصة أن "إدارة العمليات المركزية وعلى أثر الحادث وجهت فرقة إطفاء من مركز الاستقلال وتبين لدى وصولها إلى الموقع وفاة أربعة وافدين من إحدى الجنسيات العربية وإصابة أربعة آخرين كانت حالتهم حرجة وإصابة مواطن".

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية أن الضحايا في الحادث مصريون، وأنهم أربعة توفوا على الفور وهم من مواليد  "1983 و1994 و1992 و1992"، وأن الماساة وقعت فجر الأربعاء " على طريق جاسم الخرافي باتجاه مدينة الجهراء بالقرب من نادي الرماية"، مشيرة إلى وفاة خامس وهو من مواليد عام 1987، قبل إيصاله إلى المستشفى، وأصيب في الحادث المروع 3 آخرون توصف حالتهم بالحرجة.

المصدر: الأنباء + خليجيون نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا