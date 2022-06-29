بالفيديو.. الفنانة المصرية آمال ماهر تطمئن جمهورها بعد اختفائها

طمأنت الفنانة آمال ماهر، جمهورها بعد حدوث حالة كبيرة من الجدل حول اختفائها، مبينة أن سبب تغيبها هو إصابتها بفيروس كورونا.

وقال ماهر في الفيديو: "جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا".

وأضافت: "ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب".

المصدر: "اليوم السابع"