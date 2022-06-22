مصر.. أول ظهور للفنانة آمال ماهر بعد عام من اعتزالها والصور تثير الجدل

أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر جدلا واسعا بعد نشرها مجموعة من الصور عبر موقع "إنستغرام"، وذلك بعد عام من اعتزالها الفن.

وتسببت صور آمال ماهر الكثير من التساؤلات، حيث طالبها البعض بالظهور في فيديو لايف عبر صفحتها ليتأكد متابعيها أنها لا زالت متواجدة على الساحة، مع وجود أنباء حول اختفائها.

وأعلنت الفنانة آمال ماهر، مؤخرا، عن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنت عنه في يونيو الماضي، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وكتبت آمال ماهر، تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيها: طأصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي".

وكانت المطربة آمال ماهر أعلنت اعتزالها الفن في يونيو 2021 لظروف خارجة عن إرداتها، وجاء ذلك بعد إعلانها فسخ خطوبتها بـ24 ساعة، وكتبت أمال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء".

وأضافت: "إن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط، كل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمى، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضى ولكنها إرادة الله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية