مصر.. توجيه تهمة "الإرهاب" للراقصين داخل المسجد

أسند القضاء المصري تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، لثلاثة شبان رقص أحدهم في أحد المساجد، وقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن المحامي نبيه الجنادي، أن "الجهات المختصة أنهت تحقيقاتها مع 3 متهمين في واقعة رقص شاب على أغاني المهرجانات داخل المسجد، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات".

وقال إن جهات التحقيق وجهت للمتهمين، تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة النشر".

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وكان رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والتفتيش، صبري ياسين دويدار، قال إن الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص "وهو يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات هوجاء بأحد المساجد، قد تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد".

وأضاف أن الشاب استغل وجوده في المسجد "أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به وقام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: "القاهرة 24"