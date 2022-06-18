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الديوان الملكي ينعي أميرا سعوديا

مجتمع

الديوان الملكي ينعي أميرا سعوديا
Globallookpress
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نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

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وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وأضاف البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

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