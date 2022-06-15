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صور جديدة لـ"الأمير النائم" في السعودية تثير تفاعلا بمواقع التواصل (صور)

مجتمع

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تتمسك عائلة الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" بالأمل في أن يستيقظ الشاب من غيبوبته، بعد نحو 17 عاما من دخوله فيها جراء حادث سير في العام 2005.

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الأمير النائم يتفاعل مع تحية عمته

وعلى صفحتها الشخصية في "تويتر"، نشرت الأميرة ريما بنت طلال صورتين لـ"الأمير النائم"، معلقة عليها بالقول: "ربي يحفظكم"، دون تقديم المزيد من المعلومات عن تطورات حالته الصحية.

ولقيت الصورتان تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل نشرهما، كما أعرب العديد عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للأمير، وتعاطفهم معه عائلته.

المصدر: RT

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