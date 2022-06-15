صور جديدة لـ"الأمير النائم" في السعودية تثير تفاعلا بمواقع التواصل (صور)

تتمسك عائلة الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" بالأمل في أن يستيقظ الشاب من غيبوبته، بعد نحو 17 عاما من دخوله فيها جراء حادث سير في العام 2005.

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وعلى صفحتها الشخصية في "تويتر"، نشرت الأميرة ريما بنت طلال صورتين لـ"الأمير النائم"، معلقة عليها بالقول: "ربي يحفظكم"، دون تقديم المزيد من المعلومات عن تطورات حالته الصحية.

ربي يحفظكم pic.twitter.com/UDP0K3lLhs — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) June 13, 2022

ولقيت الصورتان تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل نشرهما، كما أعرب العديد عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للأمير، وتعاطفهم معه عائلته.

ربي اسألك 🤲سؤال المضطر المحب ان تشفي اخينا وتنزل عليه عافيتك عاجلا غير آجل وتفرَّح اهله ومن يحبه بقيامه معافى بقدرتك وانت ارحم الراحمين ومرضى المسلمين https://t.co/FePr3X0CgN — ابوسلطان (@hammad1726) June 14, 2022

الله يهون عليكم https://t.co/GvKLvAT3II — Reem Elfar  (@Reem_Alfar) June 14, 2022

المصدر: RT