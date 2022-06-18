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الأمن المصري يفك لغز جريمة مروعة في الفيوم

مجتمع

الأمن المصري يفك لغز جريمة مروعة في الفيوم
Globallookpress
عناصر من الشرطة المصرية - صورة أرشيفية
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كشف الأمن المصري عن تفاصيل واقعة لغز العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل شقة شقيقها في محافظة الفيوم.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الفيوم، إخطارا من قسم الشرطة، أفاد بورود بلاغ من أهالي حي باغوص، بالعثور على جثة شابة مذبوحة داخل شقة شقيقها في عقار مطل على بحر يوسف بالفيوم، حيث توجه ضباط الشرطة على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شابة تدعى آية.ح.م (25 عاما)، مذبوحة ذبحا كاملا وغارقة في دمائها".

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليها الأكبر ويدعى طارق (28 عاما)، وراء ارتكاب الجريمة المروعة، إذ أنه استل سكينا وذبحها داخل شقته السكنية التي يعيش فيها برفقة زوجته، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما، في حين أن أسباب المشاجرة بقيت مجهولة حتى الأن.

واستطاعت قوات الأمن المصرية القبض القبض على المتهم، ويجري التحقيق معه، فيما نقلت جثة الشابة للمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير كامل بمواصفات وأسباب الوفاة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

المصدر: "الوطن"

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