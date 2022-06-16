تحقيق عاجل في مصر بعد ضرب وسحل مذيعة من قبل مديرها (فيديو)

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مدير بالإذاعة على مذيعة بالضرب.

في زمن انعدام الرجولة :

مسئول بالإذاعة والتليفزيون موالى للأمن يعتدي بالضرب علي المذيعة #أماني_صباح لأنها صديقة الاذاعية المعتقلة #هالة_فهمي

هل سوف نسمع صوتا للمجلس القومي للمرأة ،وفتاوى رفض ضرب واهانة المرأة،ونعرات كل المنادين بحقوق المرأة ؟

ولا المذيعة سوف يضيع حقها لأنها حرة؟! pic.twitter.com/R4JmDilMnP — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 14, 2022

إقرأ المزيد

ووثقت المذيعة الواقعة التي حدثت في ردهات مبنى الإذاعة بالفيديو ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من التحقيقات القانونية اللازمة، في واقعه التعدى بالأيدي على إحدى المذيعات بإذاعة "وسط الدلتا" من قبل مدير التنفيذ.

وشدد زين على أنه من غير المقبول على الإطلاق التجاوز بهذه الطريقة ايا كانت الأسباب، وهناك استياء بالغ من التعامل بين الزملاء بهذه الطريقة ولابد من محاسبه المخطئ وتوقيع الجزاء المناسب حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال المؤسفة.

جاء الاعتداء على المذيعة بعد مطالبتها بحقوقها، وتأخر صرف مستحقاتهم المالية، حيث حدثت مشادة كلامية تطورت لاعتداء عليها بالضرب والسحل من جانب مديرها.

ووصف عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية فريدي البياضي، واقعة انتشار فيديو مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض إحدى المذيعات بإذاعة وسط الدلتا التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية للإهانة والتعدي بالأيدي من قبل مديرها التنفيذي بذات الإذاعة بالشيء المؤسف.

وطالب البياضي، في بيان عاجل، قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لسرعة التحقيق في هذه الواقعة.

وأكد عضو مجلس النواب: مهما كانت الأسباب فلا يمكن أن نتصور أن يقوم أي مدير في العمل بأي جهة حكومية بضرب من يعملون تحت رئاسته، معلنا رفضه القاطع لأي نوع من أنواع التجاوز بالقول أو الفعل في حق أي من العاملين بها أيًا كانت الأسباب والملابسات.

المصدر: مصراوي + القاهرة 24