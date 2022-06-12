صينيات يتعرضن للضرب المبرح داخل أحد المطاعم بعد تصديهن لتحرش جنسي! (فيديو)

أثارت لقطات مروعة لنساء يتعرضن لاعتداء داخل مطعم في الصين جدلا واسعا حول العنف ضد النساء في البلاد.

وأظهر فيديو متداول 9 رجال وهم يعتدون بوحشية على 4 نساء، بعد أن قاومت إحداهن تحرشا جنسيا تعرضت له.

وفي اللقطات التي تم التقاطها بكاميرات المراقبة في مدينة تانغشان الشمالية الشرقية، شوهد رجل يمشي باتجاه امرأة جالسة ويضع يده على ظهرها.

سارعت السيدة لابعاد يده، لكنه استمر في الوقوف بجانبها، وعندما طلبت منه المغادرة قام بضربها على وجهها.

وانضم له عدد آخر من الرجال، وهاجموا النساء في مشهد صادم، حيث قام أحدهم بضرب إحدى النساء بكرسي وجر آخر امرأة إلى خارج المطعم من شعرها.

ووفقا لتقارير إعلامية، حدثت الواقعة في حوالي الساعة 2.40 من صباح يوم 10 يونيو . وقال مسؤولون إن امرأتين أصيبتا بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما وتتلقيان العلاج في المستشفى.

على إثر ذلك، تم القبض على المشتبه بهم التسعة المتورطين في القضية ظهر أمس السبت، ولا يزال التحقيق جاريا، وفقا للشرطة.

وانتشرت اللقطات كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وسلطت الضوء على العنف ضد المرأة في البلاد.

وعلى موقع "Weibo"، الذي يضم أكثر من نصف مليون مستخدم، احتلت مناقشة الفيديو أعلى ست خانات للمواضيع الشائعة.

وفي تعليق مقتضب على الإنترنت، دعا التلفزيون الحكومي إلى معاقبة المشتبه بهم بشدة.

وعلقت أخبار المرأة الصينية، التي نشرها الاتحاد النسائي لعموم الصين، بأنه "لا يمكن، بل يجب فقط، عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات الشنيعة للانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة ومصالحها".

وفي فبراير الماضي، أثارت محنة امرأة في مقاطعة فنغ بإقليم جيانغسو الشرقي، غضبا شعبيا بعد ظهورها مقيدة من رقبتها في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع.

وأدت اللقطات المروعة للمرأة، التي قيل إنها كانت محتجزة في كوخ حديقة بينما كان زوجها وأطفالها يعيشون في منزل، إلى بث الرعب في قلوب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: ميرور