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هاشتاغ يجتاح "تويتر" بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد في الهند

مجتمع

هاشتاغ يجتاح
Globallookpress Sukhomoy_ Sen / Eyepix Group / Source: Keystone Press Agency
مصلون هنود - صورة تعبيرية
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أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الواسع من تصريحات "مسيئة" للنبي محمد، أطلقها مسؤولون في الحزب الحاكم بالهند.

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وفي "تويتر"، تصدر "هاشتاغ": "#إلا_رسول_الله_يا_مودي" وانتشر على نطاق واسع، حيث تجاوز نصف مليون تغريدة، على خلفية تصريحات "مسيئة" للنبي محمد أطلقتها نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، وزميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية، حيث طال "الهاشتاغ" رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يتزعم هذا الحزب.

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، مدافعين عن النبي محمد، مطالبين الهند بالاعتذار ومحاسبة المسؤولين عن "الإساءة".

المصدر: RT

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