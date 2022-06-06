هاشتاغ يجتاح "تويتر" بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد في الهند

أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الواسع من تصريحات "مسيئة" للنبي محمد، أطلقها مسؤولون في الحزب الحاكم بالهند.

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وفي "تويتر"، تصدر "هاشتاغ": "#إلا_رسول_الله_يا_مودي" وانتشر على نطاق واسع، حيث تجاوز نصف مليون تغريدة، على خلفية تصريحات "مسيئة" للنبي محمد أطلقتها نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، وزميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية، حيث طال "الهاشتاغ" رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يتزعم هذا الحزب.

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، مدافعين عن النبي محمد، مطالبين الهند بالاعتذار ومحاسبة المسؤولين عن "الإساءة".

#الا_رسول_الله_يا_مودي



هذا رسول الله نبراس الهدى،

هذا لكل العــــالمين رســـول. — Rahmah (@c0k9m) June 6, 2022

بعد الإساءة للنبي محمدﷺ وزوجته..اعلن حزب رئيس الوزراء الهندي، بهاراتيا جاناتا، الغاء عضوية كومار جيندال وتعليق عضوية نوبور شارما، المتحدثين باسم الحزب

❌إجراء لا يكفي ويجب معاقبتهما#الا_رسول_الله_يا_موديpic.twitter.com/NiriMuR02y — عبدالرحمن سعد الحارثي (@a_s_Harthi) June 6, 2022

Our Prophet Hazrat Muhammad (S A W) is more precious than our lives, wealth, honor and dignity #إلا_رسول_الله_يا_مودي#Stopinsulting_ProphetMuhammadpic.twitter.com/M5vQRXh6o8pic.twitter.com/IISsf02yyE — Waheed Dars (@WaheedDars1) June 6, 2022

عدم وجود مبرر ودافع للتعدي على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

مع معرفتهم بعظمة مقامه عندنا.. يعكس كم هو حجم هواننا عليهم وعلى أمثالهم..

فإنما تعظم الجريمة كلما ضعفت دوافعها.. #إلا_رسول_الله_يا_مودي — walidkhaled Afa (@WalidkhaledA) June 6, 2022

المصدر: RT