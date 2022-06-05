الهند.. حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم يباشر التحقيق في التصريحات المسيئة للنبي محمد

أوقف حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل، وطرد نافين كومار جيندال المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية على خلفية تصريحات مسيئة للنبي محمد والإسلام.

وذكرت قناة "NDTV" التلفزيونية أن الحزب أصدر بيانا "أدان فيه بشدة إهانة أي شخصية دينية".

وأضاف البيان أن "حزب بهاراتيا جاناتا" يعارض بشدة أي إيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين، ودستور الهند يعطي الحق لكل مواطن في ممارسة أي دين يختاره ويحترم كل دين".

وكتبت شارما على "تويتر": "كنت أظهِر في مناظرات تلفزيونية حيث كان اللورد شيفا يتعرض للإهانة كل يوم، وفي لحظة غضب، قلت شيئا ما، إذا كانت كلماتي آذت مشاعر أي شخص، فأنا أتراجع عنها. لم يكن في نيتي إيذاء أي شخص".

واستدعت الكويت وقطر سفيري الهند لديهما، وسلمتهما مذكرتي احتجاج على خلفية التصريحات المسيئة للنبي محمد والمسلمين.

المصدر: وكالات