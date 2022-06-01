التوصل إلى حكم في قضية ديب وهيرد

توصلت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص، اليوم الأربعاء، إلى حكم بشأن دعوى تشهير رفعها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وحسب المعلومات سيتم الإعلان مضمون الحكم عنه عند الساعة 3 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأكد مصدر مقرب من ديب لشبكة ABC News أن الممثل لن يكون حاضرا في جلسة نطق الحكم في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، "بسبب التزامات العمل المقررة مسبقا، وسيشاهد الجلسة من المملكة المتحدة".

ورفع ديب (58 عاما) دعوى على هيرد (36 عاما) يطالب فيها بتعويض مالي قدره 50 مليون دولار، بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة واشنطن بوست في ديسمبر 2018، ادعت فيها أنها نجت من العنف المنزلي دون تحديد الكشف عن اسم المعتدي المزعوم.

وردا على ذلك، رفعت هيرد دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار ضد ديب.

يذكر أن الزوجين السابقين، التقيا أثناء تصوير فيلم "The Rum Diary" الذي عرض عام 2011، وتزوجا عام 2015، وانفصلا في عام 2017.

المصدر: abc news