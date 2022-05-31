هيئة المحلفين بقضية جوني ديب وآمبر هيرد تستأنف مداولاتها

استأنفت هيئة محلفين مداولاتها بعد محاكمة محمومة استمرت 6 أسابيع في قضية تشهير بين الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد بسبب زواجهما التعيس.

واستمعت هيئة محلفين مدنية من 7 أشخاص للمرافعات الختامية يوم الجمعة وأجرت مداولة لنحو ساعتين قبل المغادرة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. واستأنفت الهيئة المداولات في محكمة فيرفاكس كاونتي بعد التاسعة صباحا الثلاثاء.

ويقاضي ديب هيرد للحصول على 50 مليون دولار متهما إياها بالتشهير به في مقال كتبته في 2018 وصفت نفسها فيه بأنها "شخصية عامة تمثل الإساءة الأسرية".

وتقدمت هيرد بدعوى مضادة بمائة مليون دولار ضد نجم "قراصنة الكاريبي: بعد أن وصفت محاميته اتهاماتها بأنها مزحة مفبركة. ويتهم كلاهما الآخر بتدمير مسيرته العملية.

وتضمنت الشهادات تفاصيل غنية عن زواجهما القصير. وشهدت هيرد بأن ديب اعتدى عليها بدنيا وجنسيا أكثر من 12 مرة. وخلال شهادته، قال ديب إنه لم يضرب هيرد أبدا، وإنها فبركت الاتهامات بالاعتداء عليها، كما أنها هي من اعتدت عليه جسديا عدة مرات.

المصدر: AP