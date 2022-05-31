مصر.. الفنانة شيرين سيف النصر تكشف تفاصيل سرقتها على يد إحسان

أصدرت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، بيانًا بشأن تعرضها للسرقة عام 2019، على يد صديقتها التي تدعى إحسان، واتهمتها بسرقة مجوهراتها.

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وقالت شيرين سيف النصر في بيانها: في شهر يوليو 2019، اتهمت شيرين سيف النصر، صديقتها إحسان، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه، كما أنه تم الحكم على صديقتها بتعويض مبلغ مليون و200 ألف ومن المقرر أن تكون الجلسة يوم 27 يونيو والتي بها الحكم النهائي.

جدير بالذكر أنه تبين من خلال التحريات والفحص، وتقرير المعمل الجنائي، ومعاينة مسرح الجريمة، عدم وجود كسر في باب الشقة أو في خزينة المجوهرات، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة، وبناء عليه بدأ رجال المباحث في البحث في قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة وهي إحسان.ك.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل أصعب قرار، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.

المصدر: القاهرة 24