مصر.. الفنان أحمد سعد يرد على صورته المثيرة للجدل بوشم خلال العمرة

علق الفنان المصري أحمد سعد على الانتقادات التي طالته مؤخرًا على إثر ظهوره أمام الكعبة المشرفة وهو يؤدي مناسك العمرة، بوشم "تاتو" على ذراعه الأيمن.

وكان أحمد سعد قد نشر فيديو خلال تأدية مناسك العمرة، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس الإحرام وفي الخلفية صوته وهو يردد أحد الأدعية، ثم يظهر "تاتو" على ذراعه، قبل أن يعلق على الفيديو الذي نشره عبر "انستغرام"، قائلا: "أمين يا رب العالمين".

وعقب نشر الفيديو، تلقى أحمد سعد عددًا من الانتقادات بشأن وجود وشم على ذراعه الأيمن، قبل أن يرد في تصريحات لموقع "ET بالعربي" على تلك التعليقات.

وقال سعد: "البعض يتدخل في عدة أمور فرعية وتاركين للمضمون، فقد كان لدي جرح وآثار غرز في يدي أثر حادث، وكان الجمهور يتحدث عن هذه الجروح، فقمت برسم شكل يخفيها لأنها تؤذيني شخصيًا".

وأضاف: "كنت أمسك في يدي سبحة وهذا أمر طبيعي طوال الوقت وأنا أقوم بالعمرة أُسبح، والله ينظر لما في قلوبنا وليس أشكالنا".

المصدر: "ET بالعربي"