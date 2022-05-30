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السلطات السعودية تستجيب لصراخ فتاة (فيديو)

مجتمع

السلطات السعودية تستجيب لصراخ فتاة (فيديو)
Sputnik
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يوثق صراخ فتاة تتعرض للضرب في جازان، لتتفاعل السلطات المختصة مع هذه الواقعة على الفور.

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وفي هذا الصدد، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع "هاشتاغ": "معنفة الموسم"، وقال على حسابه في "تويتر": "أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

المصدر: RT

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