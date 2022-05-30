السلطات السعودية تستجيب لصراخ فتاة (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يوثق صراخ فتاة تتعرض للضرب في جازان، لتتفاعل السلطات المختصة مع هذه الواقعة على الفور.

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وفي هذا الصدد، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع "هاشتاغ": "معنفة الموسم"، وقال على حسابه في "تويتر": "أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

اختي الكريمة ، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) May 29, 2022

مقطع صادم لفتاة تصرخ بسبب تعرضها للضرب، الحادثة في المُوسم بـ #جازان 😱#معنفه_الموسمpic.twitter.com/4okyZLh5Fz — حقوق الضعوف (@hukusfof) May 30, 2022

المفروض نظاماً وقانوناً محد يتزوج الا بفحص نفسي وفحص جسدي كامل واختبارات للقدرات والتعامل واي شخص في هذا المجال يسويها بواسطة تطبق عليه اقسى العقوبات

ومعه دورات وشهادات هذا الوضع مُزري !

مو طبيعي كيف هالاشكال يتزوجون ويخلفون ويطلعون عقدهم وامراضهم على اولادهم ! https://t.co/XS9oMa1NUc — K ~ (@kJK7k) May 30, 2022

المصدر: RT