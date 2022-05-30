من هو المدير الجديد للأمن العام في السعودية؟

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس، مرسوما ملكيا قضى بترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرا للأمن العام.

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ويعود سبب ترقية محمد البسامي وتسلميه منصب الأمن العام إلى خبرته العالية في إدارة القطاعات الأمنية المختلفة والتي اكتسبها من خلال المناصب السابقة التي أدارها.

المصدر: وكالات

وتقلد البسامي عددا من المناصب والمراكز الهامة في المملكة والتي تحتاج إلى اختصاصه في العلوم الأمنية، وأهم المناصب التي تقلدها هي: مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عام 2017، قائدا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حاليا، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي، مدير إدارة مرور الرياض، قائدة وحدة أمن المواكب، مدير شعبة الخطط المرورية بالإدارة العامة للمرور، مساعد مدير إدارة أمن الحج والعمرة بمديرية الأمن العام السعودية، ومدير الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بوزارة الداخلية السعودية.

يذكر أن البسامي، سعودي الجنسية، ويقيم في المملكة العربية السعودية، ودرس في كلية الملك فهد الأمنية الحكومية، قبل أن يتخرج حاملا شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية من هذه الكلية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي أنشأتها الرياض في بدايات توحيد البلاد لتعليم وتدريب وتخريج ضباط الأمن.

المصدر: وكالات