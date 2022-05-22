الإعلامية منى عراقي تثير الجدل بمقطع فيديو يجمعها مع الفنان سمير صبري في مكان وفاته (فيديو)

أثارت الإعلامية منى عراقي، حالة كبيرة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها مع الفنان الراحل سمير صبري، أثناء تواجده بفندق الماريوت الذي توفي فيه الجمعة الماضي.

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، نشرت الإعلامية منى عراقي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان الراحل وهو يرتدي ملابس ثقيلة، حيث أنها بدأت تغني أغنيته الشهيرة "حلوة الدنيا سكر"، وطلبت منه مشاركتها، ليرفض طلبها ويقول "لا"، طالبا منها عدم التصوير بالقول: "مش عاوز أتصور يا منى".

وعلقت منى عراقي على مقطع الفيديو قائلة: "كنت آخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ما كانش شايف الدنيا سكر.. لروحك السلام.. سكر حلوة الدنيا سكر الدنيا سكر.. الله يرحمك".

وأثار هذا المقطع استياء وغضب العديد من رواد مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض انتهاكا للخصوصية، وفيه عدم احترام للفنان الراحل، الذي لم يرغب في التصوير، إذ قال أحد الحسابات: "طيب طالما مكنش عاوز يتصور يا منى مكنتيش تنزلي الفيديو، شكله كان تعبان ومش مبسوط"، وأضاف آخر: "يعني الراجل مش عايز يتصور، تقومي تنزلي الفيديو بعد ما يموت، والله عيب"، وعلق أحدهم قائلا: "احتراما لرغبته الله يرحمه ماكانش يجب إن حضرتك تنزلي الفيديو..تقبلي رأيي".

من جهتها، أوضحت الإعلامية منى عراقي لموقع "إعلام دت كوم"، كواليس مقطع الفيديو الأخير للفنان سمير صبري، لافتة إلى أن "الفيديو تم تصويره في فندق الماريوت الذي توفي فيه، وفي غرفته المطلة على الحديقة، وذلك بعد خروجه مباشرة من المستشفى، وأن هدف الزيارة كان تصوير البرنامج الذي يروي فيه صبري قصصه مع الفنانين".

وقالت الإعلامية لـ"إعلام دت كوم" إن "الفنان الراحل لديه الكثير من التفاصيل التي لم تعرض في وسائل الإعلام من قبل، عن كثير من الفنانين خاصة الراحلة سعاد حسني".

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كما ردت على الانتقادات بسبب نشر الفيديو بالقول: "الفيديو كان الهدف منه برومو للبرنامج على نفس الأغنيه حلوة الدنيا سكر.. بس هو ماكانش عايز يحرق اسم البرنامج، فقالي أجلي تصوير البرومو لحد ما القدر سبقنا"، مشيرة إلى أن "الفنان الراحل قد ترك معها الكثير من تلك الحكايات التي لم يسعفهما القدر لتصويرها، وأنها ستكون حريصة على عرضها في البرنامج الذي لم تصوره معه".

وتابعت: "إن شاء الله أقدر أكمل الفكرة، وأصور مع أصحابه وزمايله".

المصدر: RT + "إعلام دوت كوم"