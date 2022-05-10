نحن عايشين في زمن حرب.. الإعلامي عمرو أديب يوجه نصيحة للمصريين بخصوص أموالهم

دعا الإعلامي عمرو أديب، المصريين، إلى "التحلي بثقافة الترشيد"، خاصة بظل الظروف الاقتصادية إثر الأزمة الأوكرانية، ناصحا إياهم بـ"ضرورة الحفاظ على أموالهم بظل أجواء الحرب".

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وعبر برنامجه "الحكاية"، أوضح عمرو أديب قائلا: "الدولة متكفلة بالمواطن اللي بياخد التموين، ده حاجة مفيهاش كلام..أنا بتكلم عن صانع السوق والقوة الشرائية..أنا النهاردة مش شاري من المكان ده بالسعر ده"، مضيفا: "الأسعار زادت في مصر والعالم وكل مكان في الدول الغنية والفقيرة والاشتراكية والرأسمالية..الفواتير زادت..المياه والكهرباء والغاز..ومن بعد العيد عندنا، زيادة في منتجات الألبان من 10-15% وجايز تزيد مرة أخرى..أنت عايش في عصر الحرب، ولازم أنت وعيلتك وناسك تقولوا لا مش هنشتري الحاجة دي بالطريقة دي تاني".

وأكمل أديب: "هي مش قضية معاك فلوس أو لا..هي قضية التدبير..أول ما بكرة يبقى غامض أمسك في فلوسك..رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من يومين طلع قال.."أسف في ناس مش هنعرف نعملها حاجة"، وابتدينا نتكلم بثقافة الحرب فعلا..أنت في مصر هنا ثقافتك مختلفة..هنا ده مش أسلوبك..أنت هناك أسلوبك مسؤول مسؤولية تامة كاملة عظيمة عن كل البشر، ولكن هنا تقوله في حرب ويقولك أنا مالي..يجب أن يكون لدينا ثقافة الأزمة".

وتابع الإعلامي المصري: "بقابل ناس من مختلف الطبقات،..الجميع بشكل عام يفكر ويقول هيعمل إيه..آسف أن أحاول أقنعك تأخذ بالك على فلوسك..أنا مش بمهد التمهيد ده لحاجة هتحصل، أنا بتكلم على حاجة حصلت".

المصدر: "المصري اليوم"