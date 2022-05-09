مصر تعلن عن تحديات لم تشهدها منذ 40 عاما

أكد وزر المالية المصري محمد معيط، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية الاجتماعية ومساعدة الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية التي لم تقابلها منذ 40 عاما.

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وقال وزير المالية إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الفترة الماضية استهدفت زيادة الإنتاج وإصلاحات هيكيلة، موضحا: "نستهدف خلق فرص النجاح من تلك التحديات الحالية، موجها الشكر لمجلس النواب على دعمه للحكومة فى الأزمة".

وأكد الوزير أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي بالبلاد وذلك نتيجة ثقته في قيادته السياسية، متابعا، "الأزمة الروسية - الأوكرانية تسببت في موجات تضخمية أثرت على الاقتصاد المصري وكذلك رفع الأسعار".

وأشار إلى أن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد ازمتي كورونا والتداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نظام عالمي مضطرب.

وقال وزير المالية: نسعى لتحويل المحنة لمنحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.

وقال وزير المالية: الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والدولة استطاعت ان تواجه الصدمات العنيفة والمتزامنة بفضل صلابة الاقتصاد الوطني.

وأضاف: إعداد الموازنة جاء في ظل تحديات و ضغوط هائلة في ظل الاضطرابات الدولية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم و الأمر الذي يشكل ضغوط هائلة على الاقتصاد.

المصدر: مصر تايمز