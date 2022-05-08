لا يتذكر سوى اسمه.. تفاعل كبير مع مقطع فيديو لشاب سعودي تائه في المغرب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يعيش في شوارع المغرب فقد كل ممتلكاته ولا يتذكر سوى اسمه.

وقال المغردون إن الشاب يدعى فهد وهو من الباحة بالمملكة العربية السعودية، ولا يتذكر شيئا آخر سوى ذلك.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو في حالة يرثى لها بعد أن فقد أمواله وإثباتاته الشخصية.

وأكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن فهد يعيش في شوارع مدينة المحمدية سوق الملابس المستعملة بجانب سوق الحمرا في المغرب منذ أشهر.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو وتم تداوله بشكل كبير وواسع محاولة منهم لمساعدة الشاب والوصول إلى أهله.

ووسط مطالبات كبيرة بالبحث عن أهالي الشاب التائه، تدخل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود ووجه بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه، حسب ما ذكره موقع قناة "العربية".

مقطع متداول لشاب سعودي ضائع في المغرب ومناشدات بالنظر في وضعه pic.twitter.com/peMd822GWT — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 8, 2022

المصدر: وسائل إعلام سعودية