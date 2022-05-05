بعد طلاقه من ياسمين صبري.. أبو هشيمة:"أنا لا أخسر أبدا"

استشهد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بمقولة لنيلسون منديلا، يؤكد من خلالها أنه لا يخسر أبدا، وذلك بعد تأكيد خبر انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

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ونشر أبو هشيمة، تعليقا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، قد يكون يقصد من خلاله الطلاق من صبري، قائلا: "أنا لا أخسر أبدا، فإما أن أربح أو أتعلم"، وهي مقولة لنيلسون مانديلا.

المصدر: إنستغرام

وأكدت ياسمين صبري في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الانفصال بينها وبين أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام .

وقبل نحو عامين، وتحديدا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسميا.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، بدون قصد، عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم تمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة المصرية ياسمين صبري.

المصدر: RT