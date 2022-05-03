طريقة "معايدة" الأمير محمد بن سلمان لوالده الملك سلمان تثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "معايدة" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لوالده الملك سمان بن عبد العزيز.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية نقطع الفيديو، حيث يظهر ولي العهد السعودي منحنيا أمام والده ليقبل يده، تعبيرا عن الاحترام له، بعد نزول الملك من سيارته في أول أيام العيد، فيما عبر الرواد عن تأثرهم بهذه "المعايدة".
وفي "تويتر"، نشر حساب باسم "محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)"، وهو حساب مختص بأخبار الأمير محمد بن سلمان، مقطع الفيديو نقلا عن قناة الإخبارية السعودية الرسمية، قائلا: "معايدة ولي العهد لوالدنا الملك سلمان".
معايدة ولي العهد لوالدنا الملك سلمان 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/Ywv8B81ECm— محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) May 2, 2022
معايدة #ولي_العهد#الأمير_محمد_بن_سلمان لوالدنا #خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان— د.أحمد البدر (@DrAlbdr) May 2, 2022
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معايدة سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان لوالده مولاي #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز الله يحفظهم يارب ❤️🇸🇦pic.twitter.com/REwMyDHCSW— سعد بن عبدالعزيز ❤️ | 🇸🇦 (@saad_a2iz) May 2, 2022
المصدر: RT