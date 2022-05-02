الملك سلمان يغرد بمناسبة عيد الفطر

غرد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بمناسبة عيد الفطر وهنأ جميع المسلمين بحلول هذا العيد المبارك.

وقال الملك سلمان: "نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".

وفي وقت سابق، أدى العاهل السعودي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 2, 2022

المصدر: RT