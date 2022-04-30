بلدة برازيلية تشيد أعلى تمثال للمسيح في العالم

بات هناك منافس لتمثال "المسيح الفادي" الشهير في ريو دي جانيرو، إذ بنت بلدة إنكانتادو الصغيرة في جنوب البرازيل تمثالا للمسيح أعلى من الأخير، سعيا لجذب السياحة.

ويحمل التمثال الجديد اسم "المسيح الحامي"، ويبلغ ارتفاعه 43 مترا، بينما يبلغ ارتفاع تمثال ريو 38 مترا، والارتفاع في كلتا الحالتين يشمل القاعدة.

وقال روبيسون جونزاتي، نائب رئيس الجمعية التي رعت بناء التمثال، إنه بُني من الخرسانة فوق هيكل معدني، وأقيم بالفعل فوق تل يطل على البلدة، لكن المكان لن يُفتح للجمهور إلا في العام المقبل.

وقال إنه "أكبر تمثال للمسيح في العالم".

والمنافسة ستكون أيضا على صعيد المنظر المطل عليه التمثال مقابل المشهد الرائع الذي يطل عليه السياح على خليج جوانابارا من مكان تمثال المسيح على قمة جبل كوركوفادو في ريو.

وبني تمثال ريو من الخرسانة المسلحة والحجر الأملس، واستغرق تسع سنوات لإتمام بنائه في 1931، ليصبح رمزا لريو دي جانيرو وأحد عجائب العالم.

المصدر: وكالات