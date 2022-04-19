أول تحرك في مصر بعد الفيديو المثير للجدل

تفحص الأجهزة الأمنية المصرية مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بتهديد نجلته بقتلها بإلقائها من البلكونة، وبعض المواطنين ينقذونها في اللحظات الأخير.

إقرأ المزيد

وتعكف الأجهزة الأمنية على تحديد مكان ارتكاب الواقعة لسرعة ضبط الأب وتقديمه للنيابة.

وكانت قد هزت حادثة صادمة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهور أب يهدد ابنته بالقتل رميًا من "البلكونة" خلال مقطع فيديو يحبس الأنفاس على فيسبوك.

وآثار الفيديو، غضبا بين الأهالي، إذ ظهر شخص وبين يديه طفلة تنهار وتصرخ بشدة، من أعلى بلكونة منزل، وهو يقوم بضربها، كما جاء في الفيديو، الأمر الذي جعل الأهالي تتدخل، لإنقاذ الطفلة من يد هذا الشخص.

وفي نهاية الفيديو، ظهر شخصان وهما ينقذان الطفلة من يد والها، بعد أن كادت تسقط من أعلى البلكونة.

المصدر: صدى البلد