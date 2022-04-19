تداول فيديو سبب صدمة كبيرة في مصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو قصير ظهر فيه شخص يعذب طفلة في بلكونة منزل، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في محافظة الفيوم.

وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا في فترة زمنية قصيرة، وعلق عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الواقعة تمت في محافظة الفيوم، دون التأكد من صحة وقوعها في الفيوم حتى الآن.

وآثار الفيديو، غضبا بين الأهالي، إذ ظهر شخص وبين يديه طفلة تنهار وتصرخ بشدة، من أعلى بلكونة منزل، وهو يقوم بضربها كما جاء في الفيديو، الأمر الذي جعل الأهالي تتدخل، لإنقاذ الطفلة من يد هذا الشخص.

وفي نهاية الفيديو، ظهر شخصان وهما ينقذان الطفلة من يد الشخص، بعد أن كادت تسقط من أعلى البلكونة.

المصدر: القاهرة 24