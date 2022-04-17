رغد صدام حسين تسترجع ذكرياتها في معركة تحرير الفاو وانتقالها من القصر الجمهوري (صورة)

استذكرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أحداثا عاشتها خلال معركة "الفاو" التي خاضها الجيش العراقي في عام 1988 ضد القوات الإيرانية.

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وعبر سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر"، نشرت رغد صدام حسين صورة لها، معلقة عليها بالقول: "في مثل هذا اليوم، في 1988 تحررت الفاو الحبيبة في بلدي الحبيب".

وأضافت رغد: " إيران بدأت تذوق طعم الهزيمة المرة، فراحت تقصف منطقة القصر الجمهوري، أي مكان سكننا، وكذلك شمل القصف عدة مناطق في بغداد بشكل خاص..هنا انتقلنا إلى الموقع البديل في منطقة الرضوانية، ثم حضرت والدتي ظهرا وعلامات الفرح بادية على وجهها".

وتابعت: "دخلت علينا وهي تهلهل فرحا لانتصارنا وتحريرنا الفاو، وفي اليوم التالي سمعت أصوات الطائرات المروحية وهي تحط على الأرض المحيطة بمنزلي البديل الصغير، حضر والدي ومعه الخال عدنان وزير الدفاع، وحسين كامل زوجي..وكنا جميعا نعيش حالة النصر الذي حققه العراقيون، وكنا فرحين بهذا النصر الكبير، خصوصا والدتي التي كان يؤلمها كثيرا احتلال الفاو..تناولنا الطعام جميعا في ذلك اليوم المميز، ويصادف اليوم أيضا ميلاد اخي الشهيد قصي أبو مصطفى البطل".

وأكملت رغد صدام حسين: "سنحيي معا أياما جميلة مليئة بالانتصارات الكبيرة في أرضنا باذن الله، ونتذكر دوما المقاتلين الابطال الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن بلدهم، ويا محلى النصر بعون الله".

-٢- ولان ايران بدات تذوق طعم الهزيمة المرة، راحت تقصف منطقة القصر الجمهوري، اي مكان سكننا وكذلك شمل القصف عدة مناطق في بغداد بشكل خاص.

هنا انتقلنا الى الموقع البديل في منطقة الرضوانية، ثم حضرت والدتي ظهرا وعلامات الفرح بادية على وجهها، — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 17, 2022

-٤- وكنا جميعا نعيش حالة النصر الذي حققه العراقيون وكنا فرحين بهذا النصر الكبير خصوصا والدتي التي كان يؤلمها كثيرا احتلال الفاو.

تناولنا الطعام جميعا في ذلك اليوم المميز. ويصادف اليوم ايضا ميلاد اخي الشهيد قصي ابو مصطفى البطل. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 17, 2022

المصدر: RT