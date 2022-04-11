رغد صدام حسين لملك الأردن: ترجع لناسك وبلدك سالما معافى

وجهت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة لملك الأردن عبد الله الثاني بمناسبة مغادرته إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، معربة عن تمنياتها له بالعودة بعافيته للمملكة.

وقالت رغد حسين في تغريدة عبر "تويتر": "جلالة الملك عبد الله بن الحسين، الأخ أبو حسين. ترجع لناسك وبلدك سالما معافى".

جلاله الملك عبدالله بن الحسين ،،الاخ ابو حسين. ترجع لناسك وبلدك سالماً معافى.. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 10, 2022

المصدر: RT