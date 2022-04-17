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تركي آل الشيخ يعلن عن بدء "مسابقة أبو ناصر" بمناسبة رمضان ويكشف شروطها وجوائزها

مجتمع

تركي آل الشيخ يعلن عن بدء
Globallookpress Marcelo Machado de Melo / Source: imago sportfotodienst
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن بدء "مسابقة أبو ناصر" التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وطرح تركي آل الشيخ السؤال الأول من المسابقة، لافتا إلى أن المسابقة  عبارة عن "سؤال كل يوم، وأن إعلان اسم الفائز الساعة 1 فجرا، والجائزة هي 30 ألف ريال يوميا".

وأوضح آل الشيخ أن شروط المشاركة في المسابقة هي "الجواب مع اقتباس للتغريدة، ومتابعة الحساب، والمشاركة بالهاشتاغ، وريتويت ولايك".

المصدر: RT

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