مصر تتخذ إجراءات ضد مالكي السيارات الحديثة

قال مصدر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، إن أي مواطن يمتلك سيارة حديثة، سوف يتم حذفه من البطاقات التموينية بدءا من 1 مايو المقبل.

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وأضاف المصدر أن الوزارة تسعي خلال الفترة المقبلة، إلى تقنين حق المواطن الذي سيستفيد من البطاقة التموينية، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه.

وأرسلت وزارة التموين، رسالة نصية تطالب فيها المواطنين الذين يمتلكون سيارة حديثة، بالتوجه إلى مكتب التموين، لمعرفة إن كانوا يستحقون الاستمرار في تلقي الدعم أم لا، في موعد أقصاه نهاية أبريل الجاري.

وقال مصدر بالوزارة، إن هناك معايير جديدة لمستحقي الدعم التمويني، مضيفا أن جميع من أرسلت إليهم الرسالة، عليه التوجه إلى مكتب التموين، ومعه ما يثبت بعدم امتلاك سيارة حديثة، وإلا سيتم وقف البطاقة التموينية الخاصة به نهائيا.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة لحذف غير مستحقي البطاقة التموينية، وكانت الوزارة طالبت منذ أسبوعين بتقديم أصحاب البطاقات التموينية مفردات المرتب المطلوبة من الزوج والزوجة، وذلك لمعرفة مدى استحقاقهم الحصول على الدعم التمويني أم لا.

المصدر: القاهرة 24