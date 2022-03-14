 
مباشر

تركي آل الشيخ يغرد عن " وقت موته" ويثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل

مجتمع

تركي آل الشيخ يغرد عن
Globallookpress Marcelo Machado De Melo / Source: ZUMAPRESS.com
رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المسشار تركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slcw

أثار رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها حول "وقت موته"، أثناء تواجده في نيويورك بالولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
المستشار تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية
المستشار تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة ظهر فيها وهو يتكأ برأسه على أصابع يده اليسرى، وعلق عليها قائلا : "أنا الشخص الذي سيموت عندما يحين وقت موتي، لذا دعني أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها".

وأثارت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل، وتداولها الرواد متمنيين دوام الصحة والعافية والصحة للمستشار، إذ أنه كان قد أعلن في وقت سابق عن خضوعه لعملية جراحية في الولايات المتحدة.

ومن بين التعليقات، قال الفنان خالد عبد الرحمن: "الله يعطيك طول العمر على عز وطاعة يا أبو ناصر وتعود لأهلك ووطنك ومحبيك وأنت بأحسن حال".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا