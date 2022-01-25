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المستشار تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

مجتمع

المستشار تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية
twitter @Turki_alalshikh
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
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بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك، كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن آخر تطورات حالته الصحية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال تركي آل الشيخ: "زال الخطر بالحب والإيمان والصبر لآخر نفس.. ولا زال لهذا الجسم جولات"، في إشارة إلى تحسن وضعه الصحي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن أنه بحالة صحية جيدة، وذلك في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية في الولايات المتحدة.

وقال في وقت سابق: "الحمد الله أنا بخير، أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة، حماه واعزه الله، ولكل محب شكرا ولكل كاره شكرا".

وأضاف: "تعود هذا الجسد على مشرط الجراح، لكن الايمان والعزيمة تزيد..لا أراكم الله مكروها في حبيب أو عزيز".

المصدر: RT

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