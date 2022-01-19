تركي آل الشيخ: هذا أكثر مذيع أتابع برامجه!

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن اسم الإعلامي الذي يفضل متابعة برامجه في أوقات فراغه.

وأشاد آل الشيخ بالإعلامي خالد الرشد مقدم برنامج "رحلة في الذاكرة" على قناة "RT" الناطقة بالعربية، وكتب في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "أكثر مذيع أتابع برامجه في أوقات فراغي خصوصا قبل النوم... مواضيعه جذابه ومثيره".

اكثر مذيع اتابع برامجه في اوقات فراغي خصوصاً قبل النوم ... مواضيعه جذابه ومثيره 👍👏🏻 pic.twitter.com/9oto4NWF4N — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2022

وخالد الرشد إعلامي من أصل سوري ومن مواليد روسيا عام 1979، وقد تخرج من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية سنة 2002 وحصل على شهادة ماجستير بامتياز سنة 2004 ويقدم خالد برنامج "رحلة في الذاكرة" على قناة "RT".

المصدر: RT