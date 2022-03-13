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سعودي يوثق مقطع فيديو لطريقة "مبتكرة" في التسول واستياء كبير في مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

سعودي يوثق مقطع فيديو لطريقة
Sputnik Sputnik
جدة
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر قيام عامل نظافة بالتسول بطريقة "مبتكرة"، حيث أن "التسول محظور في المملكة، بصوره وأشكاله كافة".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقطع فيديو صوره أحد المواطنين، يظهر عامل نظافة وهو يقوم برمي النفايات عند الإشارة عندما تكون خضراء، ليعود ويجمعها بعد توقف السيارات للإشارة الحمراء، و"يحاول إظهار التعب على نفسه، كأن يمسح جبينه من العرق بالقرب من السيارات لينجح في استعطاف قائدي المركبات"، بحسب موثق الفيديو.

وبحسب "سبق"، أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن استيائهم من هذه الظاهرة وتزايدها، خصوصا عند الإشارات، لافتين إلى أن الأمر شائع في معظم المناطق، وذكر أحد التعليقات أن بعض عمال النظافة قد يدفع لمديره في الشركة من بني جلدته المسؤول عن توزيع العمال ليضعه في سوق أو عند إشارة.

المصدر: "سبق"

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