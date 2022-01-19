السلطات السعودية تحذر من "التسول" وتوضح العقوبات

شددت النيابة العامة السعودية على أن "التسول يحظر في البلاد، بصوره وأشكاله كافة"، موضحة تعريف "ممتهن التسول".

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت النيابة العامة: "المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت".

وأضافت من خلال صورة توضيحية، أن "ممتهن التسول، هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول"، مشيرة إلى أن "كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال".

#النيابة_العامة

المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. pic.twitter.com/rBcI261sM6 — النيابة العامة (@bip_ksa) January 18, 2022

وتابعت: "كل من أمتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال"، محذرة من أنه "يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها، وفقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة..ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة".

المصدر: RT