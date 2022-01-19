السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض

أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، عن تحديد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت أمانة منطقة الرياض صورة توضيحية للنشاطات الـ9، وعلقت عليها: "تمكينا لرواد الأعمال المواطنين، وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.. 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم"، لافتة إلى أن هذه النشاطات هي الآتية:

- أعمال الصيانة المنزلية (سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد).

- صيانة أجهزة الحاسب الآلي.

- صيانة الهواتف المحمولة.

- لصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا.

- إصلاح الإطارات.

- غسيل السيارات.

- تبديل زيوت المركبات.

- تأجير الدراجات الهوائية.

- الحلاقة للرجال والأطفال.

تمكينًا لرواد الأعمال المواطنين، وارتقاءً بجودة الخدمات المقدمة لكم.. 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل #الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم.. pic.twitter.com/t410HAlP4R — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 18, 2022

وأوضحت الأمانة أنه "في حال وجود محل تجاري يمارس أيًا من الأنشطة المسموح لها بالتنقل، بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته، أو مستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمة للمستفيد في موقعه، أو ضمن المواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة ومالك العقار".

وأضافت: في حال عدم وجود محل تجاري للنشاط، يسمح للمواطنين استخراج الترخيص للمركبة التابعة لملكيتهم أو المستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمات إلى الزبائن في مواقعهم، ما عدا الأنشطة التي تتطلب وجود محل تجاري، وهي الحلاقة، وإصلاح الإطارات، وتبديل زيوت السيارات".

المصدر: RT