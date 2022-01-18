بعملية فريدة.. فريق طبي سعودي ينجح في علاج مريضين يعانيان من ضعف بصري شديد

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء عملية لمريضين كانا يعانيان من ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج عن طفرة في جين RPE65.

واستخدم الفريق الطبي العلاج بالجينات وحقن عقار "Luxturna" "لوكستورنا" الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.

وصرح الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبد العزيز الراجحي بأن المملكة العربية السعودية تعد الأولى خارج أوروبا وأمريكا التي استخدمت هذا العقار.

وأفاد الراجحي بأن اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات ويستخدم للمرضى الذين يعانون من خلل وراثي وطفرة في جين (RPE65) المرتبط بضمور الشبكية ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيا وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.

وأشار إلى أن علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية حيث يعمل على وقف تدهور النظر، وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر مما يسمح للمريض بالتحرك بحرية في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

وتعتمد العمليات من هذا النوع على علاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من الجين "RPE65" مباشرة إلى خلايا الشبكية لتتمكن من انتاج البروتين الطبيعي الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية في العين تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل، فيما تختلف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر حيث يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل النتائج.

نجح فريقنا الطبي بإجراء ثالث عملية نوعية لمريضين كانا يعانيان من ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن عقار Luxturna " لوكستورنا " الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم pic.twitter.com/cwyjJRnnNI — مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون KKESH (@KKESHKSA) January 18, 2022

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية