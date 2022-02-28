المغرب.. وفاة شخص رهن الاحتجاز‎‎

أفادت مصادر مطلعة في المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير بالمغرب، بوفاة محتجز عمره 31 عاما على ذمة قضية تتعلق بالسكر وحيازة السلاح الأبيض، بعد نقله للمستشفى المحلي.

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه "تم وضع المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، رهن تدبير الحراسة النظرية مساء الجمعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله ليلة السبت إلى المستشفى للعلاج، حيث تلقى العلاجات الضرورية وتمت إعادته لمقر مصلحة الشرطة".

وأضاف: "أصيب صباح الأحد بعارض صحي استلزم نقله مرة أخرى إلى المستشفى حيث توفي بعد ولوجه المؤسسة الصحية".

وجرى إيداع جثة المتوفي في مديرية الطب العدلي رهن التشريح لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر: "هسبريس"