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المغرب.. ستيني ينتحر شنقا بعاصمة عبدة

مجتمع

المغرب.. ستيني ينتحر شنقا بعاصمة عبدة
AFP FADEL SENNA
قوات الأمن المغربي - أرشيف
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أفادت مصادر مطلعة بإقدام رجل ستيني في مدينة آسفي على الانتحار شنقا في المنزل الذي يقطنه مع أسرته، مما خلف حالة من الحزن وسط عائلته وأصدقائه.

وأوضحت المصادر، أن "أفراد أسرة المنتحر وهو متزوج وأب لطفلين، عثروا عليه معلقا بإحدى غرف المنزل"، وأن "مصالح الوقاية المدنية نقلت جثته إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي".

المصدر: "هسبريس"

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