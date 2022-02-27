المغرب.. ستيني ينتحر شنقا بعاصمة عبدة

أفادت مصادر مطلعة بإقدام رجل ستيني في مدينة آسفي على الانتحار شنقا في المنزل الذي يقطنه مع أسرته، مما خلف حالة من الحزن وسط عائلته وأصدقائه.

وأوضحت المصادر، أن "أفراد أسرة المنتحر وهو متزوج وأب لطفلين، عثروا عليه معلقا بإحدى غرف المنزل"، وأن "مصالح الوقاية المدنية نقلت جثته إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي".

المصدر: "هسبريس"