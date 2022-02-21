عقب تعرضها للهجوم بسبب تصريحات زوجها..الفنانة ياسمين رئيس تؤدي العمرة (صورة)

عقب تعرضها للهجوم بسبب تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري، كشفت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، عن أدائها لمناسك العمرة.

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ونشرت ياسمين رئيس صورا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لأدائها العمرة، من داخل الحرم المكي.

ونشرت صورة لها في "فيسبوك" وهى ترتدي جلباب أبيض، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله".

وكان هادي الباجوري، زوج الفنانة ياسمين رئيس، قد أثار جدلا واسعا، بعد أن صرح بأنه لا يمانع أن تقوم زوجته بأداء أي مشاهد رومانسية، ومشاهد بها قبلات أو "بوس".

المصدر: RT