مصر.. زوج ياسمين رئيس يثير الجدل بتصريحاته حول تقبيلها في الأفلام والفنانة ترد بتغريدة غامضة

أثار المخرج المصري هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس الجدل بسبب تصريحاته عن علاقته بزوجته وموقفه من المشاهد الجريئة والسينما النظيفة.

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وقال الباجوري: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي".

وعلق أيضا الباجوري على الانتقادات التي تعرض لها مسلسل "البحث عن علا" بسبب ظهور الفنانة هند صبري والراقصة دينا ببدلة رقص بأحد مشاهد المسلسل، قائلا: "نحن شعب يعاني من انفصام في الشخصية، مشوفتش تعليقات الجمهور حول بدلة الرقص في مسلسل البحث عن علا، ولكن هو مشهد حقيقي بيحصل في الواقع في قاعدة بنات وصاحبتك تجبلك بدلة رقص، وشخصية علا كان نفسها تجرب حاجة جديدة وترقص فـ صاحبتها جابتلها بدلة رقص عشان المشهد يتعمل صح، أحنا شعب دافن رأسه في التراب وعندنا انفصام في الشخصية والأحسن اللي مش عاجبه ميتفرجش إنما كدا أنتوا بتبوظوا شغلي وأنا بقيت أتجاهل أي تعليق بسبب كدا لأن الناس سابت نجاح المسلسل والقصة وركزت على بدلة الرقص، أنا مش شايف إيه المشكلة، ما ده بيحصل عادي، والناس بتمشي على البحر ب مايوهات عادي".

ومن التصريحات المثيرة للجدل الذي قالها هادي الباجوري أيضا: "إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل!، الجمهور لا يرى حجم المجهود الذي يتم بذله في الأعمال الفنية، ويتفرغون للهجوم فقط، مش هغير نفسي عشان الجمهور ولا هقول معلش لحد وهما يتعالجوا أحسن، الجمهور ميقدرش يقيمني فنيًا، واللي يقيمني شخص في مجالي وفاهم ،الناس بترغي كتير في مواضيع مش فاهمينها، مسرحية كوكو شانيل مع شريهان مش هقدر أعمل زيها تاني، وهي بتتعمل مرة في العمر، دكتور مروان في البحث عن علا مش ابن طارق نور، واختارته لأني عايز وجه جديد، الإيرادات مهمة لـ المخرج والمنتج، وعشان أقدر أشتغل تاني".

وبعد أزمة تصريحات المخرج نشرت الفنانة ياسمين رئيس، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر في أول تعليق لها بعد أزمة تصريحات زوجها هادي الباجوري.

وكتبت ياسمين رئيس قائلة: "تتغير المرأة كثيرا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمدا، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه".

المصدر: أخبار اليوم