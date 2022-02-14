الفاشينيستا والفنانة الكويتية ​فرح الهادي: الأطباء يخشون من حالتي المرضية (فيديو)

أثارت الفاشينيستا والفنانة الكويتية ​فرح الهادي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها إصابتها بمرض انتشر في جسدها.

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق "سناب شات" كشفت فيه عن إصابتها بمرض الصدفية.

وقالت: "منذ شهر سبتمبر الماضي أثرت أشياء على نفسيتي وكنت أنسى كل شيء وأصبحت شخص لا أحبه، وهذا كان بسبب عدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من الجسد، لكن الحمد لله الآن أنا أفضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية".

وأضافت: "الحساسية تظهر بشكل غريب في جسدي حتى بعد عيد ميلادي ظهرت بكثرة والدكاترة الذين يتابعون حالتي يخشون منها، ففي بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق، لذلك حالتي جعلتني أفقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي".

وتابعت قائلة: "لذلك قررت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي".

والصدفية عبارة عن مرض جلدي غير معد وغير قابل للشفاء، وتتمثل أعراضه في احمرار الجلد وتورمه وظهور قشور بيضاء إلى فضية تشبه الصدف.

ويَحدث مرض الصدفية على شكل نوبات حيث تكون هناك فترات تظهر فيها المتاعب، وهناك فترات أخرى تختفي فيها الأعراض، علما أن هناك بعض العوامل التي تتسبب في حدوث النوبات مثل ضربة الشمس والاستحمام بماء ساخن والحكة والتوتر النفسي ورسم الوشم، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

المصدر: وسائل إعلام + مواقع التواصل الاجتماعي