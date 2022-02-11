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وفاة الملحن والموزع الموسيقي المصري الموجي الصغير

مجتمع

وفاة الملحن والموزع الموسيقي المصري الموجي الصغير
المصدر: تويتر
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أعلنت غنوة الموجي، اليوم الجمعة، وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.

وكتبت عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".

والموجي الصغير، هو ملحن وموزع موسيقي مصري، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980.

وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتلفزيونية. 

المصدر: RT

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