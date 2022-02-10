مصر.. فيديوهات "عنتيل كفر الشيخ" الفاضحة تقوده إلى السجن

قضت محكمة مصرية بمعاقبة محام مصري معروف إعلاميا باسم "عنتيل كفر الشيخ"، وعشيقته بالحبس عامين مع النفاذ، وذلك على خلفية فيديوهات فاضحة.

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وتم إصدار الحكم بناء على الدعوى المقامة من زوج الثانية، يتهم فيها زوجته والمحامي الخاص به بالزنا، عقب اكتشافه فيديوهات إباحية بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى جهات التحقيق، يتهم فيه زوجته والمحامي الخاص به بممارسة الرذيلة، أثناء قضائه حكما بالسجن عليه، مقدما فلاشة مدمجة تحوي مقاطع جنسية لهما داخل مكتب المحامي، لترسل جهات التحقيق الفلاشة إلى الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، لبيان إذا كان يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالإضافة، حيث ورد تقرير يؤكد صحة الفيديوهات وعدم وجود تلاعب بها.

واتهم الزوج المحامي الخاص به، بأنه يحرض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة والرذيلة دون تمييز، بالإضافة إلى ممارسة الدعارة مع إناث ممن له سلطة عليهن وولاية، بمناسبة عمله مستغلا ظروفهم المعيشية والمادية، والحصول من ورائهم على أموال باهظة ورشوة جنسية.

كما تقدم المجني عليه في واقعة عنتيل كفر الشيخ، إلى جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، لإصدار قرار بمنع المتهم الأول في هذه القضية، من السفر حتى لا يهرب خارج البلاد، حيث إنه يخشى من هروب المتهم الأول.

المصدر: القاهرة 24