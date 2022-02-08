مصر.. انتحار رجل في سوهاج بسبب حكم قضائي ورفض خصومه التصالح معه
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
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أقدم مواطن مصري في محافظة سوهاج على الانتحار ملقيا بنفسه من الطابق الخامس بمجمع محاكم سوهاج بصعيد مصر.
وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المنتحر تابع لمركز سوهاج، وأن سبب انتحاره هو صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عام، ورفض خصومه التصالح معه لتبديده إيصال أمانة.
المصدر: RT
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