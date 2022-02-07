مصر.. تفاصيل جريمة بشعة خلال مباراة منتخبي مصر والسنغال
Globallookpress
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روى شهود عيان تفاصيل واقعة إقدام ربة منزل على ذبح ابنها وطعن طفلتها داخل منزلهم في مركز أبنوب التابع لمحافظة أسيوط في مصر.
وقال شهود عيان من الجيران: "الأب خرج من المنزل أمس الأحد لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا وعقب عودته فى الساعات الأولى من صباح اليوم اكتشف أن الأم وهي مريضة نفسيا قتلت ابنها وطعنت طفلتها".
وكانت نيابة مركز أبنوب في أسيوط، قد قررت اليوم الاثنين، عرض ربة منزل متهمة بذبح ابنها وطعن طفلتها داخل منزلها على أحد الأطباء المختصين بالطب النفسي وتوقيع الكشف عليها، وبيان حالتها تحديدا.
وذبحت ربة المنزل طفلها باستخدام آلة حادة.
المصدر: مصراوي
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