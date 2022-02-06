تداول صور ضحايا "مذبحة الزمالك".. وتفاصيل مثيرة حول الحادث الذي هز الشارع المصري!

نشرت وسائل إعلام مصرية أول صور لضحايا "مذبحة الزمالك" في القاهرة، التي راح ضحيتها 5 أشخاص، بمن فيهم القاتل.

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وكشفت جهات التحقيق عن تفاصيل مثيرة حول الواقعة التي حصلت داخل شقة في منطقة الزمالك، مؤكدة أن الشاب مرتكب الجريمة يعمل تاجرا، ويبلغ من العمر 22 سنة، وأقدم على الزواج من الضحية (20 سنة)، إلا أن خلافات وقعت بينه وزوجته كادت تتسبب بالطلاق، فقررت شقيقة مرتكب الواقعة عقد جلسة صلح بين الأسرة داخل الشقة التي شهدت الجريمة، إلا أن جلسة الصلح شهدت مشاحنات ومشادات بين مرتكب الجريمة وأسرة زوجته وشقيقته وزوجها.

وأشارت جهات التحقيق إلى أن مرتكب الجريمة أخرج سلاحا ناريا غير مرخص، وهدد زوجته ووالدتها بإطلاق النيران عليهن، لكن قام زوج شقيقته بمنعه وحاول تهدئته فخرجت رصاصة من السلاح عن طريق الخطأ أدت إلى مقتل زوج شقيقته.

وأضافت جهات التحقيق، أن مرتكب الواقعة عقب مشاهدة الدماء دخل في حالة هياج، فصوب السلاح ضد زوجته وأطلق عليها النار، ثم أطلق النار على والدتها، وبعدها أطلق النار على شقيقته، وبعدما تأكد من وفاتهم أطلق النار على نفسه.

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والبداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالي الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء سماعهم إطلاق نار كثيف في المنزل المجاور لهم، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، وإصابة والدة الزوجة.

والضحايا هم "الزوج شمس 22 سنه، والزوجة نور الله 20 سنة، وشقيقة الزوج شيرين 42 سنة، وزوج الشقيقة خالد 53 سنة، ووالدة الزوجة 58 سنة، توفيت لاحقا متأثرة بإصابتها.

المصدر: اليوم السابع