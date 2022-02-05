مصر.. النيابة تصدر قرارات جديدة بشأن "مذبحة الزمالك"

تواصل النيابة العامة في مصر التحقيق في جريمة "مذبحة الزمالك" التي وقعت أمس الجمعة بمنطقة الزمالك، من خلال قيام رجل أعمال بقتل زوجته وشقيقته وطليقها وانتحاره بسلاحه الخاص.

وتحفظت النيابة على السلاح الناري المستخدم في تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم إرسالها للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل لاستكمال التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثث، ومناقشة شهود العيان حول الواقعة لوقوف على ملابساتها.

والضحايا هم "الزوج 22 سنة" الزوجة المجني عليها، 20 سنة، شقيقة المتهم المجني عليها البالغة من العمر" 42 سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه، خالد البالغ من العمر 53 سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم.

والبداية كانت بتلقي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزمالك، بتحرير بلاغ بوجود إطلاق نار وسقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته بينما عثر على والدة زوجته مصابة.

ناصر حاتم

المصدر: RT