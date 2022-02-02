مشاهد صادمة لنفوق أكثر من 40 ناقة في الكويت (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "صادم"، يظهر عددا كبيرا من الإبل ملقاة على الأرض جثثا هامدة، قيل إنه في الكويت.
وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، في حين أشار موثق الفيديو إلى نفوق 43 ناقة، موضحا أن سبب موتها هو تناولها نباتات.
وحذر موثق الفيديو أصحاب الإبل بهذا الشأن، داعيا إياهم إلى التأكد من مصدر الأعلاف التي تقدم لها وعدم التهاون في هذا الأمر.
نفوق 43 رأساً من #الإبل في#الكويت بسبب نباتات سامة— تدري (@tadriuknow2) February 2, 2022
أظهر مقطع #فيديو نفوق 43 رأساً من الإبل في منطقة برية شمال الكويت.
وأوضح مواطن مصور #الفيديو أن سبب نفوق الإبل أكلها نباتات سامة أدت إلى نفوقها، داعياً أصحاب الإبل للتأكد من مصدر الأعلاف التي تُقدم للإبل وعدم التهاون بذلك#تدريpic.twitter.com/mKPr5H52hu
المصدر: RT
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